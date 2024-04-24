Автоэксперт объяснил причины появления воды в бензобаке

Главной причиной появления воды в бензобаке является некачественное топливо. Оно может смешаться с водой во время перевозки и неправильной очистки резервуаров на АЗС, объяснил директор департамента сервиса и запасных частей «Авилон Geely» Андрей Борисов, сообщает «Российская газета» 24 апреля.