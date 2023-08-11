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Гладков: один человек ранен при обстреле ВСУ села в Белгородской области

Помощь медиков потребовалась одному человеку в результате обстрела украинскими военными из миномета села Терезовка на территории Шебекинского городского округа Белгородской области, сообщил в своем Telegram-канале глава региона Вячеслав Гладков.

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