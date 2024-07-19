Компания мэра Ханты-Мансийска Ряшина без торгов отдала контракты более чем на 1 млрд рублей сургутской «ЮВ и С»

Дорожно-эксплуатационное предприятие властей Ханты-Мансийска (М ДЭП) заключило несколько крупных контрактов с сургутской компанией «ЮВ и С» без проведения конкурсных процедур – через схему закупки у единственного поставщика.
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