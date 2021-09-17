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Раскрыто возможное местонахождение пропавшей группы РГО

Раскрыто возможное местонахождение пропавшей группы РГО

В МЧС рассказали, что участники туристической экспедиции Русского географического общества, которые в течение нужного срока не вернулись из путешествия по Сибири и на данный момент не выходят на связь, могут располагаться в Красноярском крае.

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