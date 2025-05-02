10 элементарных вещей, которые стыдно не знать, но вы все равно их не знаете

Или все-таки знаете? Пройдите простейший тест и проверьте себя! фото: мультфильм «На задней парте» (1978)Все эти факты составляют основу мироздания и входят в число не просто базовых, а самых базовых среди наиболее базовых.
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