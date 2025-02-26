Валерий Масалитин: Зделар может стать лучшим футболистом «Зенита»

Эксперты оценивают перспективы сербского защитника в команде из Санкт-Петербурга. Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сербский полузащитник «Зенита» Саша Зделар может проявить себя в команде и стать лучшим игроком петербургского клуба.
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