Валерий Масалитин: Зделар может стать лучшим футболистом «Зенита»

Эксперты оценивают перспективы сербского защитника в команде из Санкт-Петербурга. Бывший футболист московского ЦСКА Валерий Масалитин считает, что сербский полузащитник «Зенита» Саша Зделар может проявить себя в команде и стать лучшим игроком петербургского клуба.