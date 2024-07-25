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Политика как она есть

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Маск назвал Демократическую партию США антисемитской

Маск назвал Демократическую партию США антисемитской

Американский предприниматель Илон Маск считает Демократическую партию США антисемитской из-за отсутствия многих законодателей-демократов на выступлении премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху на совместном заседании Сената и Палаты представителей Конгресса США.

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