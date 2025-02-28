В ДНР 71-летний пенсионер получил уголовное дело за незаконное хранение боеприпасов, которые забыли военные Пожилой мужчина из Старобешевского района рассказал, что 2 года назад военнослужащие въехали в дом его покойного брата (семья была не против), позже они уехали.
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