Сколько будет еще рейсов «Стрижей»?

Вопрос о том, будут ли украинцы запускать беспилотники на нашу территорию как бы и не стоит. И так понятно, что никуда не денутся, будут запускать.
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