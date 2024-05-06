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FiNE NEWS

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В Шарье увяз в грязи трактор, который выручал застрявшие в той же грязи машины

В Шарье увяз в грязи трактор, который выручал застрявшие в той же грязи машины

Трагикомическая новость пришла из Шарьи. Там на улице Речной увяз в грязи трактор, который раньше вызывали для того, чтобы вызволить из этой субстанции другие машины — включая полицейский ВАЗ и пожарный «Урал».

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