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Афганистан собирается экспортировать в Россию фрукты по железной дороге. Как признание «Талибана» ускорило торговлю

Афганистан собирается экспортировать в Россию фрукты по железной дороге. Как признание «Талибана» ускорило торговлю

За год товарооборот между странами вырос вдвое — до 366 млн долларов, а в начале 2026-го показал рост в 2,6 разаВ провинции Балх на севере Афганистана прошла встреча российских бизнесменов с местными предпринимателями.

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