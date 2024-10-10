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Испанская пресса: Зеленский пока отказывается принимать любой другой план урегулирования конфликта, кроме своего собственного

Испанская пресса: Зеленский пока отказывается принимать любой другой план урегулирования конфликта, кроме своего собственного

Испанская пресса пишет о том, что на Западе призывают Зеленского «переосмыслить происходящее» и подумать над альтернативными вариантами того плана, который видят единственным способом разрешения конфликта в Киеве.

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