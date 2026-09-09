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Ларионов о 2:1 с «Ладой»: «Первый период был средним по качеству и движению, во втором всколыхнулись. Поблагодарил ребят за характер, непростая игра»

Главный тренер СКА Игорь Ларионов подвел итоги матча Фонбет Чемпионата КХЛ против «Лады» (2:1 ОТ). «Еще один драматичный матч в Санкт-Петербурге против сложной команды.

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