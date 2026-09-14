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375 семей курского приграничья получат жилищные сертификаты

375 семей курского приграничья получат жилищные сертификаты

Курская область получит более 2,8 млрд рублей на жилищные сертификаты для жителей приграничья. Власти соседнего региона продолжают решать один из самых болезненных вопросов — восстановление жилья для тех, кто потерял его в приграничных районах.

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