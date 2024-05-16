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У нас замена: ТЦ в России полностью заместили площади ушедших иностранных брендов

У нас замена: ТЦ в России полностью заместили площади ушедших иностранных брендов

Российские торговые центры на 100% заместили площади ушедших иностранных брендов. По данным Минпромторга, уровень вакантных мест в ТЦ составляет 5–8%, что считается признаком стабильной ситуации и высокого спроса со стороны потребителей.

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