У нас замена: ТЦ в России полностью заместили площади ушедших иностранных брендов

Российские торговые центры на 100% заместили площади ушедших иностранных брендов. По данным Минпромторга, уровень вакантных мест в ТЦ составляет 5–8%, что считается признаком стабильной ситуации и высокого спроса со стороны потребителей.
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