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Мы соседи по планете

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22 вывески, авторы которых проявили максимальную креативность

22 вывески, авторы которых проявили максимальную креативность

Ни одно серьезное заведение не обходится без вывески. На улицах городов этого добра столько, что как-то выделить свой магазин, салон красоты или кафе среди других невероятно сложно.

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