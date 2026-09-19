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Орловские спасатели выехали на поиски женщины возле Кремля

Орловские спасатели выехали на поиски женщины возле Кремля

Осенние походы за грибами в Орловской области прибавили работы экстренным службам. За один вечер прошедших суток дежурные расчёты МЧС дважды поднимались по тревоге на поиски заблудившихся в лесах женщин.

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