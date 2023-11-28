Последнее китайское предупреждение: представитель Пекина обратился к Тайбэю

Чэнь Биньхуа, представитель канцелярии по делам Тайваня при Госсовете КНР, заявил, что Китай готов к созданию пространства для мирного воссоединения с островом, однако не допустит «сепаратисткой деятельности», которая направлена не его «независимость».
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