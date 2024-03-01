Приднестровье - это «Брестская крепость» Координатор Национально-Освободительного Движения Евгений Алексеевич Фёдоров: Приднестровью приходится всё время маневрировать, они всë время там подстраиваются.
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Приднестровье - это «Брестская крепость» Координатор Национально-Освободительного Движения Евгений Алексеевич Фёдоров: Приднестровью приходится всё время маневрировать, они всë время там подстраиваются.
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