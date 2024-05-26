МИД РФ: контакты "арктической пятерки" прерваны, но не по инициативе России

Контакты "арктической пятерки", которая объединяла Россию, Данию, Канаду, Норвегию и США прерваны. Об этом сообщает РИА НовостиРИА Новости со ссылкой на директора правового департамента МИД России Максима Мусихина.
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