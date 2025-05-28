Самый кассовый в мире мультфильм "Нэчжа 2" пришел в Россию и тронул российских зрителей до глубины души

Москва, 27 мая /Синьхуа/ -- На днях в кинотеатре "Синема Парк Мосфильм" состоялась российская премьера дублированного на русском языке китайского анимационного фильма "Нэчжа побеждает Царя драконов" /"Нэчжа 2"/, который стал самым кассовым мультфильмом в истории мирового кинематографа.