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Зеленского поставили на место: ЕС сделал заявление о вступлении Украины

Зеленского поставили на место: ЕС сделал заявление о вступлении Украины

Фон дер Ляйен одобрила предоставление Киеву средств ЕС на приобретение китайских дронов. Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время визита в Киев объявила о мерах по "интеграции" в области оборонного производства между ЕС и Украиной.

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