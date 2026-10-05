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Российские города готовятся с купеческим размахом тратить миллионы рублей на новогодние елки

Российские города готовятся с купеческим размахом тратить миллионы рублей на новогодние елки

Российские города заранее и с купеческим размахом готовятся встречать новый 2027 год. Цифры трат, как и их назначение способны слегка шокировать.

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