Облавы в Одессе: военкомы с автоматами тормозят маршрутки, хватают жертв в торговых центрах и спортзалах (ВИДЕО)

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Русская весна

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Комментарии
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ЮВ
Юрий Во
А где одесское подполье ? Их режут, как куриц, а они терпят. Как то не похоже, что Одесса - исторически русский город. Видно там нет уже русских - остались одни евреи, которые могут что-там сделать только в Израиле, и трусливые хохлы, живущие по принципу &quot;если не выступать, то может и не тронут...&quot;.
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12 час.
Вик Норд
Легко рассуждать,на эту тему,если ни разу не был(не жил...) в оккупации,и слышал(читал) о действиях партизанского подполья из героического эпоса...,а мне вот мамуля немного рассказывала,вот Вы,готовы к полному самопожертвованию,готовы к смерти,часто немедленной,и достаточно жестокой?Думаю вряд ли,что бы вы сейчас не сказали(и даже подумали),и ещё,подполье во ВОВ готовили,кадры,оружие,средства связи,деньги оккупантов,склады,и базы,с запасными точками...,у одесситов этого НЕТ,н и ч е г о ! ! ! Откуда быть сопротивлению? С дрекольём против бандеровцев в натовском обвесе?Да и ВСЕХ,мало-мальских сочувствующих выжили,арестовали,мобилизовали,или просто убили.Эта тирада не в защиту украинских обывателей,и просто старающихся выжить,это написано ради объективности,а не с криком поипать,бросаться голой грудью на штыки!
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6 час.

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