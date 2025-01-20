Овчинский: 45 предприятий открыто на первых этажах новостроек по программе реновации в Троицке

На первых этажах новостроек, возведенных по программе реновации в Троицком административном округе, было открыто 45 предприятий социально-бытовой направленности, рассказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.