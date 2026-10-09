World’s Top Crude Trader Isn’t Ruling Out $200 Oil Just Yet

Ship-to-ship transfers in the Gulf of Oman that keep oil flowing from the Middle East provide a lifeline to Gulf producers and to the oil market, according to Russell Hardy, chief executive officer at the world’s biggest independent oil trader, Vitol Group.
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