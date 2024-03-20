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Российских дачников предупредили о популярной схеме мошенничества

Российских дачников предупредили о популярной схеме мошенничества

Россиян предупредили о мошенничестве при установке заборов из профнастила При установке заборов нередко используется схема с использованием профнастила по техническим условиям (ТУ), которые не идет ни в какое сравнение с профлистами по ГОСТу, предупредил российских дачников эксперт в области металлоконструкций и технологий монтажа Евгений Владимиров.

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