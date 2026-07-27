Порядок, госуда...
ГлавнаяНовости
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Порядок, государство

991 подписчик

В Кемерове возбуждено уголовное дело в отношении руководителя предприятия, который подозревается в хищении более 10 млн рублей

Следователем следственной части Главного следственного управления ГУ МВД России по Кемеровской области – Кузбассу в отношении 48-летнего руководителя кемеровского предприятия в сфере обращения с отходами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии