Синоптики Татарстана предупреждают о гололедице на дорогах

В Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ. Вечером 10 ноября, ночью и днем 11 ноября на территории республики, в том числе в Казани, местами на дорогах образуется гололедица.
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