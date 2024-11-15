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Политика как она есть

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Раскрыты имена звезд, которых допросят по делу Игоря Талькова

Раскрыты имена звезд, которых допросят по делу Игоря Талькова

Подруга матери Игоря Талькова Ирина Красильникова заявила, что 20 ноября на суде планируют допросить очередного свидетеля по делу о кончине музыканта.

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