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Русские учёные создали прибор для подсчёта бактерий: Где это может пригодиться

Русские учёные создали прибор для подсчёта бактерий: Где это может пригодиться

В России разработали счётчик клеток для изучения микроорганизмовРектор Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Бочаров рассказал агентству ТАСС, что учёным удалось разработать прибор для подсчёта бактерий и других микроорганизмов.

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