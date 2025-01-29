Русские учёные создали прибор для подсчёта бактерий: Где это может пригодиться

В России разработали счётчик клеток для изучения микроорганизмовРектор Алтайского государственного университета (АлтГУ) Сергей Бочаров рассказал агентству ТАСС, что учёным удалось разработать прибор для подсчёта бактерий и других микроорганизмов.
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