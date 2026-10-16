В течение прошедшей ночи, с 20.00 15 октября до 8.00 16 октября, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 644 украинских беспилотных летательных аппарата самолетного типа над территориями Брянской, Вологодской, Волгоградской, Воронежской, Владимирской, Калужской, Курской, Липецкой, Нижегородской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Псковской, Ростовской, Рязанской, Самарской, Саратовской, Смоленской, Тамбовской, Тверской, Тульской, Ульяновской областей, Московского региона, Ленинградской области, Краснодарского края, Республики Крым, Республики Татарстан и над акваторией Черного моря.
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