ПРОСТО О СЛОЖНОМ Так уж получается, что мы всегда немного запаздываем. Вместо игры на опережение, мы наносим "Удары возмездия" наказывая за уже совершенные против нас действия.
Россия наносит "удар возмездия" эффект от которого сложно недооценить
Комментарии
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Владимир Фердман
так это его верные друзья. Он их опекает. Кто был песков до этого - перепродавал авто. Сердюков - торговал мебелью. была такая пословица - скажи кто твои друзья и я скажу кто ты
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14 час.
ВФ
Владимир Фердман
А еще пенсии индексируют в соответствии с реальной инфляцией как положено по закону и заработную плату на единицу выпущенной продукции поднимут в 6 раз чтоб была как в цивилизованных странах, а не вывозилась за бугор, финансируя экономики не дружественных стран
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14 час.
ЕБ
Елена Бреслова
ну это Вы вообще круто размечтались🤣
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10 час.
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