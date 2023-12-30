Россия наносит "удар возмездия" эффект от которого сложно недооценить

Владимир Фердман так это его верные друзья. Он их опекает. Кто был песков до этого - перепродавал авто. Сердюков - торговал мебелью. была такая пословица - скажи кто твои друзья и я скажу кто ты

ВФ Владимир Фердман А еще пенсии индексируют в соответствии с реальной инфляцией как положено по закону и заработную плату на единицу выпущенной продукции поднимут в 6 раз чтоб была как в цивилизованных странах, а не вывозилась за бугор, финансируя экономики не дружественных стран