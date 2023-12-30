Театр абсурда
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Театр абсурда

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Россия наносит "удар возмездия" эффект от которого сложно недооценить

Россия наносит "удар возмездия" эффект от которого сложно недооценить

ПРОСТО  О  СЛОЖНОМ Так уж получается, что мы всегда немного запаздываем. Вместо игры на опережение, мы наносим "Удары возмездия" наказывая за уже совершенные против нас действия.

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Комментарии
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Владимир Фердман
так это его верные друзья. Он их опекает. Кто был песков до этого  - перепродавал авто. Сердюков - торговал мебелью. была такая пословица - скажи кто твои друзья и я скажу кто ты
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14 час.
ВФ
Владимир Фердман
А еще пенсии индексируют в соответствии с реальной инфляцией как положено по закону и заработную плату на единицу выпущенной продукции поднимут в 6 раз чтоб была как в цивилизованных странах, а не вывозилась за бугор, финансируя экономики не дружественных стран
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14 час.
ЕБ
Елена Бреслова
ну это Вы вообще круто размечтались🤣
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10 час.

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