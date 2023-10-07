«Пашиняна развели как последнего…»: Запад добился своего, теперь Армения может исчезнуть

Андрей Красноперов Пример Армян - другим наука, а не понимают так их дело. Сегодня вот на Израиль выпустили больше 2000 ракет, а откуда ракетки ? от бандеры вестимо и где ещё это оружие рванет?

Алексей Тан Да-а... Более 100-а лет... они яму России рыли и паразитировали.... и вот... Русские поступят ..точно так же... лестницу им давать не будут... САМИМ НУЖНА!... ВОЙНА ИДЁТ... ими и развязанная протов России... нах...нах... сами, сами.