«Пашиняна развели как последнего…»: Запад добился своего, теперь Армения может исчезнуть

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Комментарии
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Андрей Красноперов
Пример Армян - другим наука, а не понимают так их дело. Сегодня вот  на Израиль выпустили больше 2000 ракет, а откуда ракетки ? от бандеры вестимо и где ещё это оружие рванет?
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2 час.
Алексей Тан
Да-а... Более 100-а лет... они яму России рыли и паразитировали.... и вот... Русские поступят ..точно так же... лестницу им давать не будут... САМИМ НУЖНА!... ВОЙНА ИДЁТ... ими и развязанная протов России... нах...нах... сами, сами.
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1 час.
Natalija Osminina
Скорее всего и не будет - Армения исчезнет. Проектное госудрство... такие сейчас обречены. Как и проект Украина. У каждого проекта Запада есть сроки, бюджет и пункты выполнения. Понятно, что с учетом форс мажоров, всякие там планы А, В и С... И когда исчерпываются все форс-мажорные ньюансы, и кончаются деньги и время, проект неизбежно закрывается.
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1 час.

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