Виктор Боршевич: "Мы - звёздные творения и смогли обнять свою мечту"

12 апреля – это знаковый день в истории развития космонавтики, а состоявшийся 12 апреля 1961 года первый полет человека в космос - Юрия Гагарина – общенародное событие, ознаменовавшее собой цивилизационный прорыв для всего человечества.
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