На ряде улиц Астрахани горячую воду включат в пятницу 13-го

«Повезло» домам Советского района. ООО «Астраханские тепловые сети» сообщает, что в связи с увеличением объема ремонтных работ в Астрахани подача теплоносителя на горячее водоснабжение будет возобновлена 13 октября по следующим адресам: ул.
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