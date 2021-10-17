Прихожане и духовенство молятся за успешную посадку самолета с патриархом Кириллом в Орле

Служители церкви обеспокоены происходящим. Митрополит Орловский и Болховский Тихон сообщил, что прихожане и духовенство будут от всего сердца молиться за здоровье патриарха, надеясь, что самолет совершит успешное приземление в аэропорту Орла.
Служители церкви обеспокоены происходящим. Митрополит Орловский и Болховский Тихон сообщил, что прихожане и духовенство будут от всего сердца молиться за здоровье патриарха, надеясь, что самолет совершит успешное приземление в аэропорту Орла.
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