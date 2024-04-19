Никита Кучеров признан лучшим бомбардиром сезона НХЛ

Global Look Press/Frank Gunn/Keystone Press Agency Российский нападающий "Тампа-Бэй Лайтнинг" Никита Кучеров признан лучшим бомбардиром регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) сезона-2023/24.
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