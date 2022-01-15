Страна и люди

9 171 подписчик

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Семен Жаров
    =Семён Жаров= ЧТО бы делала современная Российская Власть, если бы НЕ было предателей, подобных Ельцину и Горбачёву???На Горбачева пода...
  • Евгений
    Евгений.  Чтобы достичь согласия необходимо продолжить инвестиции в Сербию, чтобы предстоящие выборы соответствовали ...В ответ на отказ ...
  • Борис Виленский
    Мы можем то, мы можем это... Не пора ли приступить к делу. Запад уважает только силу.В ответ на отказ ...

Стратегические вооружения новых классов для ВМФ России

Стратегические вооружения новых классов для ВМФ России

Носитель аппарата "Посейдон" в демонстрационном ролике. Эту роль вскоре возьмут на себя "Белгород" и "Хабаровск" В настоящее время в рамках общего развития стратегических ядерных сил ведется разработка целого ряда новых проектов разного рода.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх