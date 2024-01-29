На Украине взорваны склады оружия и горючего ВСУ: Обновленная карта военной операции на Украине и событий в мире 29 января 2024 года Юлия СоколоваМинистерство обороны России объявило о значительных успехах своих военных войск в борьбе с украинскими силами.