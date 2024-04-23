Театр абсурда
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Театр абсурда

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«Святые» Бандера и Шухевич: западенская молельня под управлением нациста-униата в Сибири

«Святые» Бандера и Шухевич: западенская молельня под управлением нациста-униата в Сибири

"Житель Омска подозревается в реабилитации нацизма. Следственными органами СК России по Омской области на основании материалов оперативно-розыскной деятельности УФСБ России по региону, возбуждено уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных ч.

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