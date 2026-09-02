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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Унион» купил Имери у «Янг Бойз» за 2,4 млн евро

«Унион» объявил о трансфере полузащитника « Янг Бойз » Кастриота Имери . По данным Bild , берлинский клуб заплатил за 26-летнего швейцарца 2,4 миллиона евро.

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