Winline Зимний Кубок РПЛ. «Кайрат» против «Шабаб Аль-Ахли»

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В турнире в Абу-Даби также принимают участие «Спартак» и «Ростов». Winline Зимний Кубок РПЛ «Кайрат» Казахстан – «Шабаб Аль-Ахли» ОАЭ – 19:30 ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матча – московское.