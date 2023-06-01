Война войной, а ЛГБТ-повестка на Украине по расписанию

Украинские беженцы всё чаще становятся в Европе нежеланными гостями. Более того, многие из них вынуждены возвращаться на Украину из-за сложностей с доступом к услугам здравоохранения и социальной поддержки в странах ЕСИсточник фото: avatars.
Украинские беженцы всё чаще становятся в Европе нежеланными гостями. Более того, многие из них вынуждены возвращаться на Украину из-за сложностей с доступом к услугам здравоохранения и социальной поддержки в странах ЕСИсточник фото: avatars.
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