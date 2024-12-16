«Селихов 1, Соболев 0». Вратарь «Спартака» опубликовал видео игры в текбол с форвардом «Зенита»

Вратарь «Спартака» опубликовал видеоролик вместе с нападающим «Зенитом», который ранее играл за красно-белых.
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