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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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«Селихов 1, Соболев 0». Вратарь «Спартака» опубликовал видео игры в текбол с форвардом «Зенита»

Вратарь «Спартака» опубликовал видеоролик вместе с нападающим «Зенитом», который ранее играл за красно-белых.

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