БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Антуан-Шарль-Луи Лассаль. Знаменитый кавалерист армии Бонапарта

Антуан-Шарль-Луи Лассаль. Знаменитый кавалерист армии Бонапарта

Люсьен Руссело. Лассаль в Египте Французского генерала Лассаля многие помнят лишь по одной хлесткой фразе (которую, впрочем, иногда несправедливо приписывают другим его современникам): Un hussard qui a vécu jusqu'à 30 ans n'est pas un hussard, mais un jean-foutre.

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