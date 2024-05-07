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Ткачак об 1:5 от «Бостона»: «Мы допустили несколько ошибок и действовали не так жестко, как надо было. Завтра посмотрим на все это и решим, как можем стать лучше»

«Мы довольно хорошо стартовали, забили первый гол в матче, что всегда важно. Не знаю, убрали ли мы ногу с педали газа, но мы допустили несколько ошибок и действовали не так жестко, как надо было.

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