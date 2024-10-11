В атмосфере Читы снова выросла концентрация вредных веществ

Доля опасных для здоровья веществ выросла в атмосфере Читы. Об этом сообщает Забгидрометцентр. По данным специалистов, в Ингодинском районе максимальные разовые концентрации пыли превысили допустимые нормы в 1,3 раза, тогда как в Черновском районе превышены концентрации данных веществ оказались в 1,7 раз.