Смоленск 2.0
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Смоленск 2.0

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В Смоленской области ветеран ВОВ Евгений Трофимов отметил 103-й день рождения

В этот памятный день героя войны поздравили сразу несколько высокопоставленных гостей Накануне ветерану Великой Отечественной войны из Рославльского округа Евгению Михайловичу Трофимову исполнилось 103 года.

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