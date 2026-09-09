В Смоленской области ветеран ВОВ Евгений Трофимов отметил 103-й день рождения

В этот памятный день героя войны поздравили сразу несколько высокопоставленных гостей Накануне ветерану Великой Отечественной войны из Рославльского округа Евгению Михайловичу Трофимову исполнилось 103 года.
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