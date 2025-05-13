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Синоптик Позднякова: повышение температуры начнется со среды

Синоптик Позднякова: повышение температуры начнется со среды

С середины недели Москву и Московскую область ожидает повышение температуры, однако кратковременные дожди сохраняться до выходных, рассказала RTVI главный специалист информагентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

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